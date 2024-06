Einteilung des Fußball-Verbandes Niederrhein ASV Mettmann in einer Gruppe mit Wülfrather Teams

Die Gruppe 2 der Bezirksliga unter anderem mit 1. FC Wülfrath und SV Rot-Weiß Wülfrath, war schon in der vergangenen Spielzeit die „Bergische“, doch diesmal war es nicht möglich, alle Vereine aus den Kreisen Remscheid, Solingen und Wuppertal-Niederberg in einer Gruppe spielen zu lassen, weil dann das gesamte Gefüge nicht funktioniert hätte. So finden sich in der neuen Gruppe 2 die neun Mannschaften aus Wuppertal-Niederberg, dazu die drei Teams aus dem Kreis Remscheid sowie mit dem BV Gräfrath und der 1. SpVg Solingen-Wald die zwei Solinger Klubs, die nicht mit den sechs weiteren aus dem Kreis in Gruppe 1 gelandet sind.