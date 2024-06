Tennis, Regionalliga TC Stadtwald steigt trotz großen Kampfes ab

Bereits am vorletzten Spieltag ist der Abstiegskampf in der Tennis-Regionalliga der Damen entschieden. Kein Zweifel: Im Team des TC Stadtwald Hilden stimmten im letzten Heimspiel Moral und Einstellung. Was fehlte, war das nötige Quäntchen Matchglück, um manche engen Spielsituationen für sich zu entscheiden. Am Ende stand eine so nicht einkalkulierte 2:7-Niederlage und, als Vorletzter des Gesamtklassements, der Abstieg in die Niederrheinliga. Der war allerdings schon mit dem 1:5-Rückstand nach den Einzeln besiegelt.