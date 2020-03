Tanzsport : Höhenflug vor Tanz-Höhepunkt gestoppt

Mettmann Die „stndUP!crew“ von Mettmann-Sport hatte sich für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert, die Corona-Krise kommt dazwischen, der Wettkampf wurde abgesagt. Tanztrainerin Gheorghia Valjevcic hat ihrer Formation Übungspläne für daheim gegeben und hält Kontakt zu ihren Mädchen.

Zwei bis dreimal die Woche trainierte die Formation und legte vor Wettkämpfen ein intensives Trainingswochenende ein. Fleißarbeit, die sich in den vergangenen Wochen auszahlte: Bei den Bergischen Tanztagen in Hückeswagen, ihrem ersten Wettkampf in dieser Saison, verpasste die „stndUP!crew“ ganz knapp den ersten Platz. Publikum und Jury waren von der Mettmanner Formation allerdings so begeistert, dass die Juroren kurzerhand einen Sonderpreis für ihre fabelhafte Synchronität auslobten. Hochmotiviert trat die „stndUP!crew“ daher Ende Februar beim Regionalwettbewerb in Hürth an. „Wir belegten den dritten Platz und qualifizierten uns damit für die Deutsche Meisterschaft in Fürstenfeldbruck“, erzählt die Trainerin.