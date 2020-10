Fußball : Corona: VfB 03 spielt gegen WSV statt Cronenberg

Tim Schneider will, dass sein Team im Rhythmus bleibt. Foto: Heiko van der Velden

Hilden Für die Oberliga-Fußballer des VfB 03 ist es in diesen Wochen schwer, in den richtigen Spielrhythmus zu finden. Erst war da die 14-tägige Quarantäne wegen eines Corona-Falls in den eigenen Reihen, der sich vornehmlich jene Spieler unterziehen mussten, die im Kreis Mettmann wohnen.

Nach nur einem gemeinsamen Trainig schaffte es die Mannschaft von Tim Schneider immerhin, im Duell gegen den TV Jahn Hiesfeld einen 4:0-Sieg einzufahren. Drei Tage später schwanden jedoch in der Partie beim SC West die Kräfte und es setzte eine 1:4-Niederlage.