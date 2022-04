Basketball : Corona-Welle trifft Mettmann-Sport zur Unzeit

Überraschend lässt die arg dezimierte Mannschaft von Trainer Peter Lux beim Oberliga-Schlusslicht SV Alte Freunde Düsseldorf Federn.

Alte Freunde Düsseldorf – Mettmann-Sport 74:67 (37:30). (bs) Diese Niederlage hatten die Basketballer von ME-Sport gar nicht auf dem Zettel. Zwar hatte Trainer Peter Lux coronabedingt nur eine siebenköpfige Rumpftruppe zur Verfügung, doch Sprecher Timo Vogt erklärt: „Wir hatten schon geglaubt, dass wir auch in dieser Besetzung die Alten Freunde schlagen können.“

Bereits im ersten Viertel deutete sich Ungemach an, als die Mettmanner einen 5:3-Vorsprung aus der Hand gaben und nur eine Minute später mit 5:10 (3.) in Rückstand lagen. Die Gäste verkürzten wieder auf 8:10, aber mit zwei Dreiern bauten die Düsseldorfer ihre Führung auf 16:8 aus und hatten Ende des ersten Viertels mit 18:12 die Nase vorn. Im zweiten Abschnitt setzten sich die Hausherren auf 29:16 (13.) ab. Danach fand ME-Sport besser in die Begegnung und arbeitete sich bis zur Pause wieder auf 30:37 heran.