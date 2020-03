Hockey : Corona stoppt Mettmanner Aufstiegsplan

METTMANN Einen Spieltag vor dem regulären Ablauf der Hallenrunde beendet der Westdeutsche Hockey-Verband die Saison. Für die Herrenmannschaft des MTHC eine bittere Entscheidung – nur ein Treffer fehlt dem Team letztlich zum Titel.

Wolfgang Weiß, Abteilungsleiter des Mettmanner THC, steht voll und ganz hinter der Entscheidung des Präsidiums des Westdeutschen Hockey-Verbandes, den Spielbetrieb aufgrund der akuten Ausbreitung des Corona-Virus sofort einzustellen und die Hallensaison mit Wirkung des vergangenen Wochenendes für beendet zu erklären. „Aus sportlicher Sicht ist es aber für unsere 1. Herrenmannschaft eine fast tragisch zu nennende Entscheidung“, sagt Weiß. „Doch nicht nur für das in der 2. Verbandsliga spielende und kurz vor dem Aufstieg stehende Herren-Team, sondern auch für fünf Jugendmannschaften des MTHC war es eine bittere Entscheidung“, betont der Hockey-Chef. „Diese fünf Jugend-Teams standen in der Finalrunde um die Westdeutsche Hallen-Meisterschaft“, erläutert Wolfgang Weiß.

Dabei war am Wochenende für die erste Herrenmannschaft der finale Höhepunkt einer spannenden Hallensaison angesagt. Der Kampf um die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die 1. Verbandsliga zwischen den beiden punkt- und torgleichen Kontrahenten Mettmanner THC und der Drittvertretung des Deutscher Sportklub Düsseldorf stand vor der Entscheidung. Der Mettmanner THC hatte beim Schlusslicht ETG Wuppertal anzutreten und der DSD wollte ein Heimspiel gegen den Drittletzten Rot-Weiß Velbert II austragen. Von beiden Favoriten wurde jeweils ein klarer Sieg erwartet – die Brisanz lag aber in der jeweiligen Höhe. Das Mettmanner Team um Spielertrainer David Fritschi wäre Meister geworden, wenn es einen Treffer mehr als die Düsseldorfer erzielt hätte.