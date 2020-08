Fußball : Corona-Regeln erschweren die Vorbereitung

Hilden In der Corona-Pandemie müssen auch die Amateurfußballer in der Vorbereitung einen höheren Aufwand betreiben und mehr Testspiele absolvieren, damit alle Akteure im Kader Spielpraxis bekommen.

Tim Schneider hat in diesen Tagen alle Hände voll zu tun. Nicht nur die neue Aufgabe als Chefcoach des Oberliga-Teams des VfB 03 ist eine Herausforderung, sondern vor allem der Umstand, die Mannschaft unter Corona-Bedingungen akribisch auf die neue Saison vorzubereiten. „Das macht das Trainerleben nicht leichter“, gesteht der B-Lizenz-Inhaber. Und meint damit unter anderem die Regel, dass in den Freundschaftsspielen nur 15 Akteure einer Mannschaft zum Einsatz kommen dürfen. Damit entfällt die Möglichkeit, wie sonst üblich, zur Pause das Team komplett auszuwechseln und elf neue Spieler zu bringen. Was des einen Leid, ist des anderen Freud: Der Zuschauer hat damit einen besseren Überblick.

„Borussia Dortmund macht einfach zwei Spiele hintereinander“, sagt Schneider mit einem etwas neidischen Blick auf die Bundesliga-Profis und ihren Coach Lucien Favre. Das Hildener Trainergespann hingegen bat am Sonntagmorgen jene Akteure, die nicht im Testspiel zum Einsatz kommen sollten, zur morgendlichen Übungseinheit. Für Schneider und Co-Trainer Henry Schmidt bedeutete das am Sonntag eine unfreiwillig verlängerte Arbeitszeit. Und das dürfte sich in den folgenden Wochen noch oft wiederholen. Bereits am Mittwoch ist das nächste Vorbereitungsspiel geplant. Ort und Zeit? Das ergibt sich wohl nur kurzfristig und hängt auch davon ab, ob die Stadtwerke Solingen ihre Legionellen-Untersuchung der Duschanlagen auf dem Sportplatz Hoffeldstraße rechtzeitig und ohne Bakterienbefund abschließen.