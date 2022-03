Handball : Corona: Kein Handballtag für Mettmann-Sport im Herrenhaus

Mettmann Sowhl die Herren- als auch die Frauen-Mannschaft von Mettmann-Sport müssen an diesem Samstag in der Meisterschaft eine Zwangspause einlegen.

Corona macht den Handballern von ME-Sport einen Strich durch die Rechnung. Der große Heimspieltag in der Sporthalle Herrenhaus fällt an diesem Samstag aus. Sowohl das Oberliga-Spiel der Herrenmannschaft gegen den TV Oppum als auch die Verbandsligapartie zwischen dem Mettmanner Frauen-Team und dem Wald-Merscheider TV können nicht über die Bühne gehen. „Gesundheit und Sicherheit geht immer vor“, sind sich die Verantwortlichen von ME-Sport einig.

Am Donnerstag wurde auch schon die Nachholbegegnung der Frauen gegen die SG Überruhr III coronabedingt abgesagt. Nach dem gemeinsamen Training am Dienstag meldete eine ME-Sport-Spielerin am Mittwoch einen positiven Corona-Test. Nach Absprache mit dem Essener Team wurde die Partie auf Donnerstag, 7. April, um 20.15 Uhr verlegt. Auch für das Aufeinandertreffen in Merscheid gibt es bereits einen Nachholtermin. Am Dienstag, 22. März, muss die Mannschaft von Spielertrainerin Kim Spiecker beim WMTV antreten.