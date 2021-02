Corona : Handballverband Niederrhein ebnet Weg für einen Saisonabbruch

Kreis Mettmann In der Oberliga gibt es seitens des noch verlustpunktfreien Tabellenzweiten Bergischen HC II die Initiative, eine Aufstiegsrunde zu organisieren.

Es ist wohl nur noch eine Frage von wenigen Tagen, bis auch für den Handballverband Niederrhein der Abbruch der Saison 2020/21 Realität ist. Auch wenn sich der HVN in einer Pressemitteilung noch ein klitzekleines Hintertürchen offen lässt. Da heißt es: „Für den Fall, dass seitens der Bundes- und/oder Landesregierung in den nächsten Tagen eine Entscheidung ergeht, die einen Trainingsbetrieb im Handball auf unserem Leistungsniveau über den bisher festgelegten 14. Februar 2021 hinaus weiterhin unmöglich macht, wird die Meisterschaftsrunde der Saison 2020/21 im Seniorenbereich des HVN ohne Spielwertung für beendet erklärt. Es finden kein Auf- und kein Abstieg statt. Rückzieher vor der Saison hingegen sind Absteiger, Rückzieher während der Saison verbleiben in der Liga. “ Diesen Beschluss fällte das erweiterte Präsidium des HVN einstimmig in einer Telefonkonferenz und unterstrich, dass es dabei die Möglichkeiten einer Fortführung der Saison mit den Zwängen in der Corona-Pandemie abwägte.