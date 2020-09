Fußball : Corona: Derby des VfB 03 Hilden in Monheim fällt aus

Hilden Am späten Freitagabend steht fest, dass auch die Corona-Tests von drei Spielern der ersten Mannschaft des VfB 03 Hilden positiv ausfallen.

Die nächsten Hiobsbotschaften kamen am späten Freitagabend per SMS aufs Handy der Betroffenen. „Wir haben jetzt auch in der ersten Mannschaft drei Corona-Fälle und zwei in der Zweiten“, informierte Dennis Lichtenwimmer über den neuesten Stand in Sachen Covid-19-Testung. Der Sportliche Leiter des VfB 03 stellte fest: „Damit ist auch das Oberliga-Spiel in Monheim abgesagt und das gegen Velbert ebenfalls.“ Am Sonntag wollte die Mannschaft von Tim Schneider beim 1. FC Monheim zum Derby antreten, am Donnerstag war die Heimpartie gegen den TVD Velbert geplant. Stand jetzt steht auch die Partie am 27. September bei der Spvvg. Sterkrade-Nord auf der Kippe. „Wir stellen den Spielbetrieb für die nächsten 14 Tage ein, dann sind wir sicher“, erklärt Lichtenwimmer. Damit erwischt es das Hildener Oberliga-Team, das in dieser Saison mit 44 Begegnungen ohnehin ein Mammutprogramm zu absolvieren hat, ausgerechnet in einer englischen Woche.