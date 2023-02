Fußball – Jugend-Bundesliga VfB 03 Hilden tritt die Flucht nach vorne an

Viktoria Köln – VfB 03 Hilden (U 19). Für die A-Junioren des VfB 03 beginnt in der Jugend-Bundesliga der Endspurt im Kampf um den Klassenerhalt. Allerdings müssen die Hildener Nachwuchsfußballer schon Berge versetzen, um das unmöglich Scheinende doch noch möglich zu machen. Denn nur noch vier Partien sind zu absolvieren und der Rückstand auf den SC Verl, der aktuell mit 13 Punkten den rettenden Rang 11 einnimmt, beträgt neun Zähler. Will heißen: Die VfB-Talente müssen vier Siege einfahren und die Abstiegskonkurrenz darf möglichst nicht mehr punkten. Die Vorzeichen stehen also schlecht, doch die Hildener wollen sich bis zum Schluss teuer verkaufen und noch das ein oder andere Erfolgserlebnis einfahren. Ob das ausgerechnet am Sonntag (11 Uhr, Günter-Kuxdorf-Weg 1) bei der noch abstiegsgefährdeten Viktoria gelingt, bleibt abzuwarten. „Die Vorbereitung war durchwachsen“, berichtet Philipp Schütz. Entsprechend vorsichtig ist der Trainer des VfB 03 in seiner Prognose. Zumal witterungsbedingt einige Testspiele ausfielen, da die Stadt die Sportanlagen sperrte.