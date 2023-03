Jugend-Fußball – Bundesliga U 19 des VfB 03 Hilden verliert beim MSV Duisburg

MSV Duisburg – VfB 03 Hilden (U 19) 2:1 (0:1). Die Partie in Duisburg war für die A-Junioren des VfB 03 ein Spiegelbild ihrer ersten Bundesliga-Saison. Wieder einmal gingen die Hildener in Führung – und hatten am Ende das Nachsehen. Als Wermutstropfen gab es noch die rote Karte für Fabio Bachmann (90.) obendrauf. „Eine unglückliche Situation. Fabio kommt im Zweikampf etwas zu spät und trifft seinen Gegenspieler am Fuß“, beschrieb Philipp Schütz jenes Foul, das er selbst nur als gelbwürdig einstufte. Zumal auf der anderen Seite das Schiedsrichtergespann in drei Situationen den Hildenern einen Elfmeterpfiff verwehrte und damit um den Lohn für das nach wie vor große Engagement brachte. „Für das Lob, was wir immer bekommen, kann ich mir nichts kaufen“. stellte Schütz fest.