Jugend-Fußball – Bundesliga U 19 des VfB 03 Hilden holt den nächsten Sieg

Am Sonntag treten die Hildener A-Junioren in der Bundesliga beim FC Hertha Zehlendorf an. Das Team von Philipp Schütz will sich mit einem Erfolg verabschieden.

18.05.2023, 12:55 Uhr

Bojan Potnar (rechts) erzielte gegen Verl das Tor des Tages. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Birgit Sicker

VfB 03 Hilden – SC Verl (U 19) 1:0 (0:0). Auf der Zielgeraden der Bundesliga-Saison holen sich die A-Junioren des VfB 03 noch die lange ersehnten Erfolgserlebnisse. In der Gruppe B der Hauptrunde B feierten die Hildener Fußballer nun einen Sieg über den SC Verl, dem sie in der regulären Bundesliga-Runde noch mit 2:3 unterlegen waren. Diesmal aber bewiesen sie in der Schlussphase der Begegnung mehr Cleverness. „Man hat den Lerneffekt gesehen. Als die Kräfte nachgelassen haben, hat die Mannschaft die Führung gut verwaltet“, lobte Philipp Schütz. Zugleich stellte der VfB 03‑Trainer fest: „Wir hätten in der zweiten Halbzeit aber auch früher den Deckel drauf machen können.“