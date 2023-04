Jugend-Bundesliga – Sonderspielrunde Talente des VfB 03 beenden Vorrunde auf Rang drei

Vor dem Auftakt der Bundesliga-Saison der A-Junioren sorgte die Entscheidung des Deutschen Fußball-Bundes, den Wettbewerb nur in einer einfachen Runde auszutragen, für Kopfschütteln. Nicht zuletzt bei den Trainern der renommierten Profi-Klubs, die den Nachwuchs gerne in Hin- und Rückrunde auf Herz und Nieren geprüft hätten. Auch für Aufsteiger VfB 03 hätte eine reguläre Durchführung der Meisterschaft größere Chancen geboten, in der Staffel West mehr Punkte einzufahren. Denn die neu formierte Mannschaft des Liga-Neulings brauchte einige Zeit, um sich einzuspielen. Weil sich die Hildener letztlich nur in 15 Begegnungen – davon acht Heimspiele – beweisen konnten, standen am Ende lediglich ein Sieg und zwei Unentschieden zu Buche.