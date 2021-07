Neues Angebot : Orientalischer Tanz und Schnupperkurse beim HTV

Haan Das CityFit des Haaner TV kann nach dem Ende der Einschränkungen in der Coronavirus-Pandemie sein Kursprogramm weiter hochfahren. Neu dabei ist mittwochs orientalischer Tanz, Interessierte können in zwei verschiedene Kurse schnuppern.

Das CityFit des Haaner TV fährt sein Kursprogramm weiter hoch und bietet nun ab dem morgigen Mittwoch auch wieder Orientalischen Tanz an. Eine kostenlose Schnupperstunde ist nach telefonischer Terminvereinbarung möglich. „Orientalischer Tanz macht Spaß und bietet jeder Frau in jedem Alter und mit jeder Figur die Möglichkeit, ein tiefgreifendes Gefühl für den eigenen Körper zu entwickeln“, wirbt der HTV. Alle Muskeln würden in einem ganzheitlichen Workout sanft trainiert, Körperhaltung und Gleichgewichtssinn geschult, Herz und Kreislauf kämen bei pulsierender Musik in Schwung und die Seele werde gestreichelt.