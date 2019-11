Boxen : Boxring Hilden richtet RRW-Meisterschaft aus

Boxer suchen in Hilden ihren Meister. Foto: Wycisk

Hilden Einen Monat vor Weihnachten steigt in der Stadtwerke Arena an der Grünstraße 4 wieder das Finale der Rhein-Ruhr-Meisterschaft. Ausrichter ist wie im Vorjahr der Boxring Hilden. Die Faustkämpfer streiten am Samstag, 30. November, jedoch nicht nur um den Titel, sondern stellen sich zugleich in den Dienst der guten Sache.

Denn der Erlös der Veranstaltung kommt dem Kinderschutzbund in Hilden zugute. Die Wettkämpfe beginnen um 16 Uhr. Die Boxer hoffen auf viele Zuschauer – zur lautstarken Unterstützung der Sportler, aber auch für den guten Zweck.

(bs)