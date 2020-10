Porträt Fabrizio Ingrasci : Ausnahmetalent wieder in seinem Element

Fabrizio Ingrasci von der BSG Shooters Mettmann ist kaum zu stoppen. Das Billard-Ausnahmetalent ist erneut U15-Landesmeister im 8-Ball und Vize im 14.1 der U17. Foto: privat

Mettmann Der Elfjährige Fabrizio Ingrasci räumt beim Pool-Billard nicht nur regelmäßig die Kugeln auf dem Tisch ab, sondern auch einen Titel nach dem anderen. Nun gab es einen bei der Landesmeisterschaft der U15 und einen zweiten Platz bei der U17.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Cristina Segovia Buendía

Fabrizio Ingrasci, das Ausnahmetalent der BSC Shooters Mettmann, hat sich – trotz mehrmonatiger Spielsperre wegen Corona – erneut zum U15-Landesmeister im 8-Ball gekrönt und nur knapp die Sensation bei der U17-Landesmeisterschaft im 14.1 verpasst. Das Ticket für die Deutsche Meisterschaft im kommenden Jahr ist ihm sicher. Darüber hinaus ist er aber auch mit seinem Team in die Bezirksliga aufgestiegen. Dem Elfjährigen scheint keine Hürde zu groß.

Bereits im vergangenen Jahr wurde Fabrizio vielfacher Landesmeister und hätte dieses Jahr im April bei den Deutschen Jugendmeisterschaften antreten sollen. „Die wurden aber zuerst wegen Corona verschoben und später ganz abgesagt“, berichtet Mutter Melanie Ingrasci. Als die Pandemie ausbrach und kurze Zeit darauf sämtliche Aktivitäten auf Eis gelegt wurden, musste auch Fabrizio seinen Queue in der Ecke stehen lassen. „Das war keine gute Zeit“, erinnert sich die Mutter. „Keine Schule, kein Billard, alles war verboten, und Fabrizio wurde von Tag zu Tag trauriger.“ Es habe ihren Sohn in den Fingern gejuckt, das habe sie deutlich gespürt. Zum Ausgleich sei er joggen gegangen, aber ausgefüllt wie das Billardspielen habe es ihn natürlich nicht. „Er hat sich in dieser Zeit viele Videos seines Vorbilds Joshua Filler angeschaut.“

Zur Person Zum Geburtstag gab es Post vom großen Idol Fabrizio Ingrasci ist erst am 22. September elf Jahre alt geworden. Zu seinem Geburtstag erhielt er Post von seinem Idol Joshua Filler. Der 23-Jährige ist mehrfacher Weltmeister und der jüngste Spieler, der die China Open gewonnen hat. Er schenkte Fabrizio Billardhandschuhe.

Kaum war das Billardspielen Ende Mai, Anfang Juni wieder erlaubt, „war er nicht mehr vom Tisch wegzuholen“, erinnert sich Melanie Ingrasci. Viele Stunden habe er im Mettmanner Vereinsheim verbracht, wo die Mitglieder unter strengen Hygienevorschriften und ohne Publikum wieder spielen konnten. Relativ schnell habe Fabrizio auch zu alter Form gefunden. „Als klar war, dass die Landesmeisterschaft in Düren in diesem Jahr auf jeden Fall stattfinden würde, haben wir ihn eine Woche vorher bei einer bereits begonnenen Turnierserie angemeldet, um wieder Turnierluft zu schnuppern“, erklärt die Mutter. „Und was soll ich sagen: Obwohl Fabrizio nur die letzten zwei der insgesamt sechs Turniertage mitspielte hat er direkt den zweiten Platz gemacht.“

Bei der Landesmeisterschaft selbst aber übermannte den jungen Spieler die Aufregung. „Der Tag fing nicht so gut an, weil Fabrizio vor lauter Aufregung richtig schlecht war“, berichtet die Mutter. Der Elfjährige hatte sich als Minimalziel gesetzt, erneut den U15-Titel im 8-Ball zu gewinnen und auch bei den Älteren der U17 im 14.1 möglichst weit zu kommen. „In der U17 hat er nur mitgespielt, weil 14.1 nicht in der U15 angeboten wurde“, erklärt Melanie Ingrasci. Als ihr Sohn schließlich in beiden Kategorien und Disziplinen das Finale erreichte, war Fabrizio voller Adrenalin. „Der Vater hat ihn erst mal wieder beruhigt, damit er sich auf das Spiel konzentrieren konnte.“ Und der ehrgeizige Fabrizio lieferte ab. Seinen Gegner im 8-Ball der U15 besiegte er mühelos mit 4:0. „Selbst der Turnierleiter sagte, dass sein Gegner chancenlos gewesen sei.“ Im 14.1 scheiterte er dagegen knapp und verließ als Vizelandesmeister den sportlichen Wettkampf. Bei der nächsten Deutschen Jugendmeisterschaft im Januar nächsten Jahres will Fabrizio vorbereitet sein und im 9- und 10-Ball angreifen.