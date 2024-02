Fußball-Bezirksliga – Nachholspiele Wülfrather Fußballer legen einen Frühstart hin

1. FC Wülfrath – TSV Ronsdorf. Mit einem Nachholspiel aus der Hinrunde starten die Bezirksliga-Fußballer des 1. FC Wülfrath in das neue Jahr (Sonntag, 15 Uhr, Lhoist-Sportpark am Erbacher Berg). Die Vorbereitung nach der Winterpause beschreibt Joscha Weber als eher durchwachsen. „Einige geplante Testspiele mussten aufgrund der winterlichen Witterung leider ausfallen. An einen normalen Trainingsbetrieb auf dem Platz war kaum zu denken. Da bin ich dem Vorstand dankbar, dass er sich darum gekümmert hat, dass wir mehrfach die Soccer-Hallen in benachbarten Städten benutzen konnten“, erzählt der FCW-Trainer und berichtet noch, dass sich der Kader in der Winterpause durch einige Zu- und Abgänge leicht verändert hat. „Das Aufgebot ist jetzt personell zwar etwas kleiner, das bedeutet jedoch nicht, dass die Qualität gelitten hat. Ich bin sogar der Auffassung, dass wir aufgrund der Neuzugänge spielerisch stärker sind“, erläutert er.