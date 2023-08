Der Bezirksliga-Neuling schwimmt auf einer Erfolgswelle Rot-Weiß Wülfrath baut seine Siegesserie aus

SC Ayyildiz Remscheid – SV Rot-Weiß Wülfrath 0:4 (0:2). Mit so einem tollen Saisonstart hatten wohl auch die größten Optimisten beim Bezirksliga-Aufsteiger kaum gerechnet. Nach dem Sieg in Remscheid sind die Wülfrather hinter Spitzenreiter HSV Langenfeld Tabellenzweiter. „Wir haben trotz des klaren 4:0-Sieges nicht unbedingt gut gespielt. Entscheidend ist jedoch für uns die tolle Punkteausbeute und dass wir weiter ohne Gegentreffer bleiben“, sagte Hakan Yalcinkaya. Für den Sportlichen Leiter der Rot-Weißen ist es wichtig, dass sein Team durch die bisherige Siegesserie eine Menge Selbstvertrauen getankt hat. „Das wird uns in den nächsten Spielen sicherlich sehr helfen.“