Fußball : Schiedsrichter bricht Spiel des ASV Mettmann beim SV Union Velbert ab

Rudelbildung kurz vor der Pause: Nach dem Seitenwechsel pfiff der Unaprteiische das niederbergische Derby gar nicht erst wieder an.

SV Union Velbert – ASV Mettmann. 1:2 abgebrochen. Es war eine Minute vor dem Halbzeitpfiff beim Stande von 1:1: Nach einem rustikalen Foul an einem Mettmanner Spieler sah der Union-Verteidiger Niklas Stolle die gelb-rote Karte und der ASV erhielt den fälligen Freistoß zugesprochen. Der Ball senkte sich in den Strafraum, die Velberter Abwehr wirkte recht unsortiert und Steven Winterfeld brachte die Lederkugel per Kopf im Union-Gehäuse zum 2:1 für die Gäste unter.