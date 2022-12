Fußball-Bezirksliga Rückzug des SCU kommt nicht unerwartet

Die Spatzen pfiffen es in Fußball-Unterbach schon von den Dächern. Nun ist es amtlich und Staffelleiter Reinhold Dohmen in Kenntnis gesetzt. Der SCU zieht sein Team mit sofortiger Wirkung vom Spielbetrieb in der Bezirksliga, Gruppe 1, zurück. Eine aus Vereinssicht gleichermaßen nachvollziehbare wie unpopuläre Entscheidung. Unpopulär deshalb, weil der Rückzug für nahezu alle (ehemaligen) Mitbewerber Punktabzüge zur Folge hat. Gleich sechs Zähler verlieren der BV Wevelinghoven und VdS Nievenheim, die bereits zwei Partien gegen Unterbach gewinnen konnten. Nur der TSV Bayer Dormagen, gegen den der SCU am 8. Oktober durch Tore von Shunta Murakami und Othmane El Atiki mit 2:1 den einzigen Saisonsieg landete, gilt als Nutznießer.