Fußball-Bezirksliga Meister ASV Mettmann verlässt überraschend die Erfolgsspur

Den Aufstieg brachte der Bezirksliga-Spitzenreiter vor einer Woche in trockene Tücher. In Dabringhausen reißt jetzt die Serie der Mettmanner Fußballer. In seinem letzten Spiel für den ASV verschießt Mustafa Kalkan einen Elfmeter.

22.05.2023, 05:15 Uhr

Trainer Daniele Varveri zeigt die Marschroute an, doch diesmal kann sein Team die Vorsätze nicht umsetzen. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Elmar Rump

Dabringhauser TV – ASV Mettmann 2:0 (0:0). Die stolze Serie ist gerissen. Nach 18 ungeschlagenen Spielen in Serie quittierte der Landesliga-Aufsteiger im Oberbergischen erstmal wieder eine Niederlage. Die hat zwar keine Auswirkungen auf die Tabelle, passte aber den Verantwortlichen des ASV nicht in den Kram.