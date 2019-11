Fußball : Bezirksliga-Gipfeltreffen endet torlos

Trotz spannender Strafraumszenen gibt es keinen Sieger, aber Spitzenreiter 1. FC Wülfrath hält mit dem Remis Verfolger FSV Vohwinkel auf Distanz.

Von Beginn an sahen die Zuschauer in der Vohwinkler Lüntenbeck eine auf gutem Niveau stehende Begegnung. Beide Mannschaften waren zunächst tunlichst darauf bedacht, kein frühes Gegentor zu kassieren. Die Gäste agierten zwar aus einer gut gestaffelten Abwehr heraus, suchten aber auch Wege, um den Defensivverbund der Vohwinkler in Verlegenheit zu bringen. In der an klaren Chancen armen ersten Halbzeit besaßen sowohl die Wülfrather als auch die Gastgeber jeweils nur nach Hereingaben in den Fünf-Meter-Raum Möglichkeiten, scheiterten aber jeweils knapp.