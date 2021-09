Fußball : SC Unterbach darf regenerieren

David Eberle schaut schon auf das nächste Wochenende. Foto: Achim Blazy (abz)

UNTERBACH Die Mannschaft von Roberto Marquez hat an diesem Wochenende spielfrei. In einer Woche tritt das Team dann beim Bezirksliga-Schlusslicht an.

Nach dem Abpfiff der Auswärtspartie gegen den SSV Berghausen atmeten Spieler und Verantwortliche des SC Unterbach (11.Platz – vier Punkte) erst einmal kräftig durch. Das 1:1-Remis löste zwar keine Jubelstürme aus, war aber zumindest das Indiz dafür, dass das Team um Kapitän Daniel Mion nach zuvor zwei Niederlagen hintereinander die Zeichen der Zeit erkannt und sich richtig in die Aufgabe hineingekniet hat. Der eine Punkt war letztlich verdienter Lohn für 90 Minuten harte Arbeit.

Mit ein wenig mehr Fortune hätten die Unterbacher sogar drei Punkte mit nach Hause nehmen können. Wenige Minuten nach dem Ausgleich durch David Eberle traf Leon Schilling nach einem präzisen Eberle-Zuspiel nämlich nur den Querbalken.

„Unsere Mannschaft bewies heute Moral und Einsatzbereitschaft, hätte nach dem Ausgleich sogar noch nachlegen können“, sagte hinterher Roberto Marquez. Gleichzeitig blickte der SCU-Coach nach vorne: „Nächsten Sonntag haben wir erst einmal spielfrei, Zeit zu regenerieren und uns auf das wichtige Spiel bei Schlusslicht Britannia Solingen vorzubereiten. Das können wir nach dem Punktgewinn jetzt ein wenig gelassener angehen. Auch unsere enge Personalsituation könnte sich bis dahin etwas entspannt haben.“