Die Mannschaft von Joscha Weber hat einen Plan 1. FC Wülfrath besiegt das Schlusslicht

SC Ayyildiz Remscheid – 1. FC Wülfrath 0:3 (0:0). Pflichtaufgabe beim punktlosen Schlusslicht erfüllt und auf den dritten Tabellenplatz aufgerückt. So kann die Bezirksliga-Partie der FCW-Fuballer auf einen kurzen Nenner gebracht werden. Joscha Weber erläuterte es jedoch ausführlicher. „Wir haben in der ersten Halbzeit nicht so gespielt, wie ich es mir vorstellte. In der Kabine bin ich dann nach 45 MInuten etwas lauter geworden und habe von meiner Mannschaft mehr Engagement gefordert. Das haben meine Jungs im zweiten Durchgang sehr gut umgesetzt und gegen ein sehr defensiv eingestelltes Team immerhin drei Treffer erzielt. Andere Spitzenmannschaften haben sich bei den Remscheidern schwerer getan.“