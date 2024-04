Vorbereitung auf die Freiluftsaison Beim 20. Mettmanner Duathlon ist einiges neu

Die Anmeldezahlen sind mehr als zufriedenstellend. Bereits zum offiziellen Anmeldeschluss am 31. März gingen bei Mettmann-Sport mit 329 Anmeldungen mehr ein als erwartet. Deshalb entschieden die Veranstalter, die Anmeldefrist bis zum 14. April zu verlängern. Sie sind zuversichtlich, dass die Teilnehmerzahl am 20. Mettmanner Duathlon noch deutlich steigt. „400 Starter können wir auf die Strecke schicken“, meint Wettkampfleiter Wolfgang Stolte. Die Zahlen sind umso erfreulicher, wenn man die Tatsache bedenkt, dass parallel zum Mettmanner Duathlon die Deutschen Meisterschaften in Halle ausgefochten werden. „Wir tragen hier die westdeutschen Meisterschaften aus“, meint Wolfgang Stolte scherzend.