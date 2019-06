Fußball : Es kracht überraschend bei der Süder Mitgliederversammlung

Holger Reinders ist einer Wiederwahl als Vorsitzender nicht abgeneigt. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Die Ablehnung einer Satzungsänderung hat ungeahnte Folgen: Der aktuelle Vorstand der SpVg. Hilden 05/05 stellt sich (vorerst) nicht zur Wiederwahl.

Eigentlich könnten die Mitglieder der SpVg. Hilden 05/06 positiv in die Zukunft schauen. Der Schuldenberg aus jenen Jahren, als der Verein keine Steuern zahlte, ist beim Finanzamt endlich beglichen. Die Verlegung des neuen Kunstrasens am Weidenweg steht kurz bevor. Und im nächsten Jahr will die Stadt endlich die Modernisierung der Anlage in Angriff nehmen. Einzig der Abstieg der ersten Herrenmannschaft in die Fußball-Kreisliga B trübt die Stimmung – der sportliche Aderlass ist aber auch Folge der Schuldenlast, die es abzutragen galt. „Wir konnten die Leute einfach nicht halten“, erklärt 2. Vorsitzender Peter Waldinger und betont: „Der Verein steht jetzt aber auf gesunden Füßen.“

Gute Aussichten also für die Sportler – wäre da nicht dieser hausgemachte Stress auf der turnusgemäßen Jahresversammlung. Vier Wochen ist das nun her. Der Zankapfel: Eine Satzungsänderung. „Wir wollten den Verein umstrukturieren und die Jugendabteilung stärker machen“, erläutert Waldinger. Der Kern der Änderung: Der Jugendleiter soll in Zukunft nicht auf dem Jugendtag, sondern auf der Mitgliederversammlung des Gesamtvereine gewählt werden. Das Ziel: Personelle Strukturen straffen, da es den Klubs immer schwerer fällt, Ehrenamtler für die Posten zu finden. „Passangelegenheiten, Spielplanung, also die gesamte Bürokratie, sollte aus einer Hand erfolgen“, führt Holger Reinders aus. Den Ausgang der Abstimmung kommentiert der 1. Vorsitzende recht trocken: „Das kam nicht an – die Mitglieder sind unserem Vorschlag nicht gefolgt.“ Eine Zwei-Drittel-Mehrheit ist für die Satzungsänderung notwendig. Die fehlende Zustimmung der stimmberechtigten Mitglieder hatte Folgen: Der aktuelle Vorstand stellte sich angesichts der neuen Lage nicht zur Wiederwahl, agiert daher momentan nur kommissarisch.

Der nächste Versuch, einen neuen (alten) Vorstand auf die Beine zu stellen, folgt am Montag, 17. Juni. Die außerordentliche Mitgliederversammlung beginnt um 19 Uhr im Vereinsheim am Weidenweg. Aktuell laufen dafür Gespräche. „Wir wollen nicht blind in die zweite Versammlung laufen“, erklärt Holger Reinders. Er kann sich durchaus vorstellen, sich im zweiten Anlauf zur Wiederwahl zu stellen. Mit einer kleinen Einschränkung: „Es hängt davon ab, wer Jugendleiter wird.“

Peter Waldinger will im Klub keine Lücken mehr füllen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)