Billard : BC Hilden ist Deutscher Meister im Mehrkampf

Hilden Der BC Hilden hat seine Chance genutzt. Am letzten Doppel-Spieltag der Billard-Bundesliga im Mannschaftsmehrkampf machte das BCH-Quartett mit zwei Siegen den Titelgewinn perfekt und durchbrach damit die Erfolgsserie des DBC Bochum, der in den vergangenen Jahren immer wieder als Deutscher Meister triumphierte.

Den Hildener Billard-Experten kam entgegen, dass sie die beiden letzten Bundesliga-Begegnungen an den heimischen Tischen im Vereinsheim an der Richrather Straße 186 bestreiten konnten. Im direkten Duell gegen den DBC Bochum legten sie am Samstag mit einem 4:2-Erfolg vor. Einen Tag später machten sie mit dem glatten 6:0-Sieg über den Tabellenvieren ABC Merklinde die Deutsche Meisterschaft perfekt.