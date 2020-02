Billard : BC Hilden behauptet sich international

Hilden Der Deutsche Meister 2019 erntet mit der Teilnahme am Europapokal der Landesmeister die Früchte seines hart erkämpften Titelgewinns im Mehrkampf der Billard-Bundesliga. Im März steigt die Finalrunde.

Über viele Jahre zählt das Quartett des BC Hilden in der Mehrkampf-Bundesliga zu den etablierten Billard-Teams. Dabei lieferten sich die BCH-Akteure immer wieder spannende Duelle mit dem Erzrivalen DBC Bochum, der sich als Seriensieger einen Namen machte. Doch auch die Hildener wussten stets zu glänzen und hatten renommierte Spieler in ihren Reihen. Wie Thomas Wildförster, der 1984 bei der Weltmeisterschaft Bronze im Einband holte. 2007 bejubelte der Erkrather den Titelgewinn des BCH im Verbund mit Top-Kräften wie dem aus Kaufbeuren stammenden Wolfgang Zenkner, dem Belgier Patrick Niessen und dem Berliner Sven Daske, der mittlerweile in Hamburg lebt. Möglich machte die illustre Zusammenstellung der Mannschaft die Unterstützung durch den Hildener Unternehmer Alfred Haase, der im September 2006 im Alter von 77 Jahren verstarb. Ein halbes Jahr später siegten die Billard-Cracks im Finale der Deutschen Meisterschaft und widmeten den Titelgewinn ihrem Gönner.

Im Finale 2019 profitierten die Hildener auch vom Heimvorteil, wiesen den Favoriten DBC Bochum, dem die Tische im Vereinsheim des BCH an der Richrather Straße 186 nicht lagen, in die Schranken. „Die Harmonie in der Mannschaft ist ein Grundstein des Erfolgs, aber auch die Geschlossenheit“, nannte Wildförster seinerzeit die wesentlichen Trümpfe. Der Jubel war groß, zumal der Titelgewinn eine historische Note hatte, denn wenige Wochen später löste die Deutsche Billard-Union die Mehrkampf-Bundesliga auf, weil sich zu wenig Mannschaften anmeldeten. Statt dessen kämpfen Top-Teams wie Hilden und Bochum nun in der Oberliga Niederrhein bzw. Westfalen um den Einzug ins Finale der Deutschen Meisterschaft – jetzt aber wieder im Vierkampf, also inklusive der Freien Partie. Aktuell stehen die Hildener in der Oberliga Niederrhein mit drei Siegen auf dem ersten Platz und empfangen am Samstag die Billardunion Nord zur letzten Rückrundenbegegnung, die um 14 Uhr im Vereinsheim an der Richrather Straße beginnt.