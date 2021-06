Trainingsstart : Basketballer von ME-Sport und TuS Hilden sind auf dem Sprung

Info

Oberliga 2 Herren: TuS Maccabi Düsseldorf, SV Alte Freunde Düsseldorf, Black Eagles Düsseldorf, BG Shots Kaarst-Büttgen, SC Bayer 05 Uerdingen, TV Goch (Meister Landesliga-Gruppe 3 Saison 2019/20), BG Kamp-Lintfort II, TV Jahn Königshardt, ETB SW Essen II (Regionalliga-Absteiger Saison 2019/20), TuS Hilden, SG Langenfeld (Zweiter Landesliga-Gruppe 4 Saison2019/20), Mettmann-Sport, SW Baskets Wuppertal II, TSG Solingen.

Spielsystem Laut Ausschreibung soll es zwei Vorrundengruppen mit je sieben Teams geben, die Hin- und Rückspiel gegen die anderen Mannschaften absolvieren. Die Teams auf Platz eins bis vier in der Abschlusstabelle jeder Gruppe ermitteln in einer gemeinsamen Hauptrunde den Aufsteiger in die 2. Regionalliga und die Plätze 2 bis 8. Alle anderen Mannschaften kämpfen in der so genannten Platzierungsgruppe um die Ränge 9 bis14. Die Teams, die am Ende die Positionen 11 bis 14 belegen, steigen in die Landesliga ab.

Hauptrunde Sowohl in der Aufstiegs- als auch in der Platzierungsgruppe nehmen die Mannschaften die Ergebnisse aus der eigenen Vorrundengruppe in die Hauptrunde mit.