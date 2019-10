Basketball : TuS-Basketballer scheiden im Pokal aus

Der Hildener Oberligist trifft auf eine überraschend starke Zweitvertretung des Erst-Regionalligisten RheinStars Köln. Bereits im zweiten Viertel neigt sich die Waagschale allmählich zu Gunsten der engagiert aufspielenden Gäste.

TuS Hilden – RheinStars Köln 66:78 (33:36). Angesichts des engen Spielplans in der 1. Regionalliga traten die Kölner Basketballer nicht mit ihrer ersten Mannschaft zum Pokalduell in Hilden an. Damit hatte Nadine Homann schon kalkuliert. Allerdings glaubte die Trainerin des Oberligisten TuS 96 an eine einfachere Aufgabe gegen die zweite Garnitur der RheinStars. Doch auch die erwies sich letztlich als übermächtig. „Ich hatte nicht gedacht, dass die so stark sind“, gestand Homann nach dem Aus in der zweiten Runde des WBV-Pokals. Den Knackpunkt machte die Trainerin schnell aus. „Wir haben die Nummer 9 nicht in den Griff bekommen. Vor allem im zweiten und dritten Viertel trumpfte der Kölner Knobloch auf, kam am Ende auf 29 Punkte – der Tageshöchstwert in einer durchweg abwechslungsreichen Partie. Auf Hildener Seite wusste nur Omar Collington dagegenzuhalten. Seine 25 Punkte reichten aber nicht, um den Gegner in die Knie zu zwingen. „Bei diesem engen Spiel wollte keiner Veantwortung übernehmen“, erklärte Homann, die zumindest mit der Verteidigung ihrer Mannschaft zufrieden war. „In der Offense hat es gehapert“, stellte sie fest.