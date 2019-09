Basketball : TuS-Basketballer haben höhere Ziele

Hilden Nach einer intensiven Vorbereitung mit Testspielen gegen Regionalligisten sehen die Hildener dem Saisonstart gelassen entgegen. Allerdings erwarten sie gleich zum Oberliga-Start am Samstag Aufsteiger Mettmann-Sport zum Derby.

Nicht ganz so gut lief es für den TuS 96 beim eigenen Vorbereitungsturnier, das unter dem Namen Matthias-Mauksch-Cup 2019 fungierte. Die Zuschauer bekamen in der Stadtwerke Arena ein hochklassiges Teilnehmerfeld geboten. In der Gruppe A spielten neben Ausrichter TuS Hilden (Oberliga) die BG Hagen (1. Regionalliga) und die DJK Erftbaskets Euskirchen (2. Regionalliga). In der Gruppe B standen die SW Baskets Wuppertal (2. Regionalliga), Rhein Stars Köln (NBBL) und die DJK Adler Frintrop (2. Regionalliga). Im Modus „Jeder gegen jeden“ ging es über zweimal 20 Minuten um den Gruppensieg. Das Finale erreichten die BG Hagen und die DJK Frintrop. Das Endspiel ging wie alle anderen Platzierungsspiele über die regulären viermal zehn Minuten. Letztlich holten die Hagener mit einem 66:60-Sieg den Pokal.

In dieser Saison tritt der TuS 96 in der Oberliga mit einem leicht veränderten Kader an. Nicht mehr dabei sind Aras Kol und Ace Abanador, die beide aus familiären und beruflichen Gründen kürzer treten wollen, aber aushilfsbereit sind, falls „Not am Mann“ ist. Neu im Oberliga-Team ist Marc Hanheide. Der Center war zuletzt in der Landesliga für den TV Grafenberg im Einsatz, durchlief aber in jungen Jahren alle Jugendmannschaften des TuS 96. Vom Zweit-Regionalligisten Schwelm kommt Flügelspieler Mustafa Al-Baghdadi. Als Königstransfer gilt Omar Collington. Der US-Amerikaner ist für den Aufbau oder die Flügelposition eingeplant. „In den letzten zwei bis drei Jahren war er nur Trainer, will dieses Jahr aber noch einmal angreifen“, sagt TuS-Trainerin Homann. Gleich drei Akteure rücken aus der eigenen zweiten Mannschaft ins Oberliga-Team: Makaty Mbaye, David Stasica und Max Staschik, der allerdings erst am Anfang der Rückrunde zur Verfügung steht, da er ein Auslandssemester in Amerika absolviert. Ebenfalls bis Anfang des nächsten Jahres fällt Aaron Burmeister aus, der sich einen Anriss des Syndesmosebandes im Sprunggelenk zuzog.