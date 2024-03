Basketball – 2. Regionalliga TuS Hilden unterliegt der SG Bergische Löwen

SG Bergische Löwen – TuS Hilden 101:88 (45:51). Innerhalb einer Woche traten die Basketballer des TuS 96 gegen die beiden Top-Teams der 2. Regionalliga, Gruppe 1, an. Schon die 81:85-Niederlage im Heimspiel gegen Spitzenreiter TG Düsseldorf war ärgerlich. Nun folgte der nächste bittere Punktverlust. Auf den ersten Blick sieht das Ergebnis nach einem klaren Misserfolg der Hildener aus. Fakt ist aber, dass die Mannschaft von Nadine Homann die ersten drei Vierel dominierte und im letzten Aschnitt noch mit 81:80 die Führung behauptete. Dann allerdings zollten die Gäste, die seit Wochen verletzungs- und krankheitsbedingte Ausfälle haben, dem hohen Kräfteverschleiß Tribut. In der Schussphase zogen die Löwen das Tempo noch einmal an und setzten sich mit einem 21:1-Lauf auf 101:82 ab. Den TuS-Basketballern gelang nur noch etwas Ergebniskosmetik.