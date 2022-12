Basketball – 2. Regionalliga TuS 96 tritt beim Zweiten an

RheinStars Köln II – TuS Hilden. Aufsteiger TuS 96 bekommt es heute Abend (20.30 Uhr, Campus Köln 1) in der 2. Basketball-Regionalliga, Gruppe 1, mit einem echten Brocken zu tun. Die Hildener treten beim noch verlustpunktfreien Tabellenzweiten an. Ein Sieg käme eher einer Überraschung gleich, auch wenn Trainerin Nadine Homann nach dem souveränen Erfolg über die SG Sechtem feststellte: „Wir arbeiten uns allmählich in der Tabelle hoch.“ Allerdings ist auch in dieser Partie das Mitwirken der Stammkräfte Patrick Höhfeld und Denis Rackelis, die zuletzt beide aufgrund familiärer Verpflichtungen fehlten, fraglich.