Basketball – 2. Regionalliga TuS Hilden steckt mittendrin im Abstiegskampf

BG Aachen – TuS Hilden 96:81 (45:44). Der Kampf um den Verbleib in der 2. Regionalliga bleibt für die TuS-Basketballer spannend. Dabei mussten die Hildener in Aachen gleich auf drei Kräfte verzichten. Paul Miller, der über die Ostertage mit der armenischen Nationalmannschaft im Einsatz war, verletzte sich bei den Spielen in Barcelona am Innenmeniskus. Aaron Takayanagi fehlte aus beruflichen Gründen, während Marc Hanheide schon im Urlaub war. Dafür reaktivierte Trainerin Nadine Homann mit Robin Schlüter einen Spieler, der in der Corona-Zeit mit dem Basketball aufhörte und erst einmal auf Weltreise ging, nun aber wieder zur Verfügung stand. „Er hat seinen Job richtig gut gemacht“, war die TuS-Trainerin zufrieden.