Das Team von Nadine Homann will gleich Wiedergutmachung leisten TuS-Basketballer starten in die Regionalliga-Saison

Einen derartigen Fauxpas will der TuS 96 diesmal vermeiden, statt dessen heute Abend in der Stadtwerke Arena (Anpfiff 19 Uhr) den Grundstein für eine erfolgreichere Saison legen, in der die Hildener in der Spitzengruppe mitmischen. Kurz vor dem Saisonstart vermeldete Trainerin Homann noch einen weiteren Neuzugang. Florian Heusingfeld spielte bereits in der Jugend für den TuS 96, schaffte es später bei den Bayer Giants Leverkusen bis in die Nachwuchsbundesliga. Nun kehrte er zu seinem Heimatklub zurück.