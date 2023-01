Basketball – 2. Regionalliga TuS-Basketballer setzen gegen TG Düsseldorf auf Sieg

Doch Vertreter Makaty Mbaye machte einen guten Job und lenkte das Regionalliga-Team zu einem 77:72-Sieg beim Oberligisten TuS Breckerfeld. Bereits im ersten Viertel setzten sich die Hildener deutlich ab und führten zur Pause mit 45:29. Erst in der zweiten Halbzeit setzten die Gastgeber mehr Akzente und ließen den 16-Punkte-Rückstand auf sieben Zähler schmelzen. Im Viertelfinale hängen die Trauben jedoch sehr hoch. Dann tritt der in der 2. Regionalliga beheimatete TuS 96 beim eine Klasse höher spielenden BSV Münsterland Baskets Wulfen an.