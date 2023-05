Basketball – 2. Regionalliga Aufsteiger TuS Hilden schließt die Saison versöhnlich ab

TG 81 Düsseldorf – TuS Hilden 85:77 (45: 38). Die Basketballer des TuS 96 schlossen die Saison in der 2. Regionalliga, Gruppe 1, versöhnlich ab. Auch wenn es für die Hildener zum Abschluss nicht mehr zu einem Sieg reichte, war Nadine Homann dennoch zufrieden. „Ich glaube, dass wir uns gut verkauft haben, denn die TG hat jetzt 13 Mal in Folge gewonnen“, verwies die TuS-Trainerin auf die Stärke der Gastgeber, die punktgleich mit Spitzenreiter Elephants Grevenbroich den zweiten Tabellenplatz belegen. Aufsteiger TuS 96 landete letztlich auf Rang neun, das ist aber auch der Niederlage am grünen Tisch gleich zu Saisonbeginn bei der TG Stürzelberg geschuldet. Die Hildener setzten seinerzeit Michael Mulde ein, der jedoch noch keine Spielberechtigung hatte. Damit war der klare Auftaktsieg des Liga-Neulings Makulatur und das Homann-Team musste jetzt mit Stürzelberg (8.), Baskets Wuppertal (7.) und der SG Sechtem (6.) drei Teams, die ebenfalls neun Siege aufweisen, in der Tabelle den Vortritt lassen. „Platz sechs war also für uns drin – das zeigt, wie stark wir in dieser Saison waren“, nimmt die Trainerin das Positive mit.