Der letztjährige Gewinner des WBV-Pokals kommt nach Hilden TuS 96 geht mit Sieg ins Pokalviertelfinale

TuS Hilden – TG Stürzelberg 102:75 (53:43). Für die Basketballer des TuS 96 war das Heimspiel in der Stadtwerke Arena eine besondere Begegnung, denn zum Rückrundenauftakt wurden Erinnerungen an den Start in der Hinrunde wach. Den meisterten die Hildener zwar souverän mit einem 73:64-Sieg in Stürzelberg, doch nur einige Tage später bekam der Aufsteiger in die 2. Regionalliga den Sieg schon wieder aberkannt. Der Grund: Mit Michael Mulde, der erst kurz vor Meisterschaftsbeginn seine Zusage für eine weitere Saison gab, kam im TuS-Team ein Akteur zum Einsatz, der noch nicht auf dem offiziellen Mannschaftsmeldebogen vermerkt war – damit fehlte dem Routinier die Spielberechtigung. Ein Fauxpas, der vor allem Nadine Homann mächtig wurmte und zugleich die Motivation für die nächsten Partien steigerte. Für Mulde selbst ist die Saison bereits beendet, denn der 39-Jährige zog sich einen Kreuzbandriss zu.