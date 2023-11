Rumpftruppe spielt stark auf TuS 96 Hilden erreicht im WBV-Pokal das Achtelfinale

BG TV Olpe/TV Jahn Siegen – TuS Hilden 99:102 (45:46). Nur mit einem kleinen Aufgebot traten die TuS-Basketballer in Olpe an, während die Gastgeber, die in der 2. Regionalliga in der Parallelgruppe um Meisterschaftspunkte kämpfen, das Duell im WBV-Pokal mit einer gute besetzten Bank aufnahmen. Doch die dezimierte Hildener Truppe – einige Akteure weilten im Urlaub – bot diesmal über weite Strecken eine konzentrierte Leistung. Einzig in den letzten fünf Minuten zollte das TuS-Team dem Kräfteverschleiß Tribut. „Da haben wir viel zu viele Punkte zugelassen“, stellte Nadine Homann fest. Zugleich aber betonte die Hildener Trainerin: „Wir sind verdient in die nächste Runde eingezogen.“ Das Achtelfinale steigt in der Woche vom 11. bis 17. Dezember.