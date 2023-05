Basketball – 2. Regionalliga TuS Hilden blamiert sich gegen das Schlusslicht

Der Aufsteiger in die 2. Basketball-Regionalliga verschafft in eigener Halle den Baskets Schwelm das erste Erfolgserlebnis in dieser Saison.

04.05.2023, 05:15 Uhr

Zu viel Last lag diesmal auf den Schultern des unerfahrenen Jurij Gerdes. RP-Foto: Köhlen Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Birgit Sicker

TuS Hilden – RE Baskets Schelm 62:64 (34:28). Diese Niederlage war ganz und gar nicht nach dem Geschmack von Nadine Homann. „Damit sind wir die Lachnummer der Liga“, stellte die Trainerin des TuS 96 fest. Im Hinspiel dominierten die Hildener Basketballer das Schlusslicht der 2. Regionalliga, Gruppe 1, noch klar, nun aber feierten die Schwelmer, deren Abstieg längst besiegelt ist, in der Stadtwerke Arena ihren ersten Saisonsieg.