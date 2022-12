Basketball – 2. Regionalliga TuS Hilden bezwingt Schlusslicht sicher

RE Baskets Schwelm – TuS Hilden85:98 (37:44). In der Begegnung beim Schlusslicht der 2. Regionalliga, Gruppe 1, mussten die TuS-Basketballer auf etliche Stammkräfte verzichten. Von den besten Werfern waren diesmal lediglich Patrick Höhfeld und Dennis Rackelis mit von der Partie. Dennoch meisterten die Hildener die Aufgabe souverän. Dabei hob Trainerin Nadine Homann die Leistung von Dennis Rackelis hervor, der offensiv einen richtig starken Tag erwischte und am Ende auf 36 Punkte kam. In Abwesenheit der etablierten Kräfte war Aaron Takayanagi für den Aufbau zuständig. „Er hat 38 Minuten lang bis auf wenig Ausnahmen einen sicheren Ballvortrag geleistet“, lobte Homann den jungen Akteur, der in puncto Einsatzzeit diesmal über sich hinauswuchs.