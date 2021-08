Basketball : TuS Hilden stellt sich für die neue Saison auf

Hilden Trainer Nadine Homann kann in der Basketball-Oberliga auf bewährte Stammkräfte bauen. Erstmals gibt es eine Vorrunde. Die ersten vier kommen in die Aufstiegsrunde.

Für die Basketballer des TuS 96 liegt der Saisonstart noch in weiter Ferne. Erst in der letzten Oktoberwoche soll die offizielle Korbjagd endlich wieder beginnen. Deshalb ließ sich Nadine Homann diesmal auch viel Zeit für die Zusammenstellung des Oberliga-Kaders. Die TuS-Trainerin kann in der nächsten Meisterschaftsrunde auf das Gros der bewährten Kräfte zurückgreifen. Gleichwohl gibt es einige Abgänge. „Kein Spieler ist aus Unzufriedenheit gegangen. Und zahlenmäßig kommen wir jetzt mal wieder in normale Dimensionen – das ist auch ganz gut so“, stellt Homann fest.