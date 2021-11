Basketball : TuS-Basketballer starten mit einem Sieg in die neue Saison

Für die ambitionierte Mannschaft von Nadine Homann beginnt die neue Spielzeit zähflüssig, aber zumindest mit einem Erfolgserlebnis.

Angesichts der widrigen Vorzeichen freuten sich die Hildener, dass der Meisterschaftsstart in Wuppertal gelang. Nur einmal lagen die Gastgeber in Führung (17. 25:24), ansonsten aber dominierten die TuS-Basketballer die Begegnung und hatten zur Pause mit 37:30 die Nase vorne.

„Es war ein sehr physisches Spiel. Die Defense war in Ordnung, offensiv hätte ich mir mehr gewünscht“, analysierte Nadine Homann die Begegnung. Die Trainerin musste auf den Einsatz des an der Schulter verletzten Josip Musan verzichten, dafür aber biss der mit dem Fuß umgeknickte Marcus McLaurin auf die Zähne.

Wenig leistungsfördernd fand Homann die Probleme der Hausherren mit dem Kampfgericht. So war die elektronische Anzeigetafel mangels Strom nicht in Betrieb. Letztlich blieb der A-Lizenz-Inhaberin als Fazit: „Es war ein Arbeitssieg, aber es ist wichtig, überhaupt erst mal wieder in den Rhythmus zu kommen. Hauptsache, wir starten mit einem guten Gefühl in die Saison.“ In dieser Woche rechnet sie im Training wieder mit einem vollen Kader.