Basketball : TuS Hilden holt im fünften Spiel den fünften Sieg

Die Hildener Oberliga-Basketballer behaupten in ihrer Vorrundengruppe weiter die Tabellenspitze. Am Samstag wollen sie auch den Dritten Königshardt bezwingen.

HSV Gräfrath – TuS Hilden 59:88 (27:47). Einen Pflichtsieg holten die Basketballer des TuS 96 in der Vorrunde B der Oberliga. Bereits im ersten Viertel wiesen die Hildener die Mannschaft des HSV Gräfrath, die viele Jahre unter dem Dach der TSG Solingen auflief, in die Schranken. Nach vier Minuten führte die Mannschaft von Nadine Homann mit 10:7 und baute den Vorsprung in der Folge über 17:14 (6.) auf 26:15 (10.) aus.