Basketball : TuS Hilden führt die Aufstiegsrunde an

Für den Mettmanner Maciek Renka ist die Saison vorbei. Foto: Achim Blazy (abz)

Hilden/Mettmann Jetzt treten die Hildener beim ambitionierten Tabellenzweiten Maccabi an. Mettmann-Sport trifft auf das Schlusslicht Alte Freunde.

Für die Basketballer des TuS 96 steht die entscheidende Phase im Kampf um den Sprung in die 2. Regionalliga an. Dabei hält die Mannschaft von Nadine Homann alle Trümpfe in der Hand, führt sie doch verlustpunktfrei die Tabelle in der Aufstiegsrunde an. Gleich zum Auftakt unterstrichen die Hildener ihre Ambitionen mit dem deutlichen 99:65-Erfolg über das noch ohne einen einzigen Zähler dastehende Schlusslicht Alte Freunde Düsseldorf. Die zweite Begegnung gegen den Vierten SC Bayer Uerdingen fiel dann aus, weil die Krefelder aufgrund von Corona-Fällen absagten.

Nun steht für den TuS 96 das Spitzenduell beim Tabellenzweiten Maccabi Düsseldorf an. Anpfiff in Düsseldorf ist am Samstag um 17 Uhr in der Halle des Max-Planck-Gymnasiums. Auch das Team von Mathias Gierth pausierte am vergangenen Spieltag. „Beide Mannschaften sind jetzt aus dem Rhythmus“, stellt Hildens Trainer Homann fest. Die A‑Lizenz-Inhaberin sieht eine schwere Aufgabe auf ihre Truppe zukommen: „Maccabi ist als Taballenführer der Vorrunde A in die Aufstiegsrunde gegangen, hat jetzt den Heimvorteil – das wird ein Spiel auf Augenhöhe.“ Doch auch bei einer Niederlage behält ihre Mannschaft das Heft des Handelns in der Hand. „Dann kommt es am letzten Spieltag zum Showdown. Wer dann gewinnt, hat einen Sieg mehr auf dem Konto.“