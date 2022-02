Basketball : TuS Hilden besiegt erneut Mettmann-Sport

Die TuS-Defensive bekam Marvin Lintner (rechts) nicht wirklich in Griff. In dieser Szene kann ihn der Hildener Ahmed Kaichouhi nicht stoppen. Foto: Achim Blazy (abz)

Auch im zweiten Duell der Vorrunde in der Oberliga-Gruppe B haben die Mettmanner am Ende knapp das Nachsehen. Trotz der Niederlage bleiben sie auf Rang zwei vor dem TV Jahn Königshardt, der eine Partie weniger absolviert hat.

Mettmann-Sport – TuS Hilden 73:78 (35:33). Schon das Hinspiel war hart umkämpft. Seinerzeit behielten die TuS-Basketballer in der Stadtwerke Arena mit 78:74 die Oberhand. Nicht minder eng verlief das Rückrunden-Derby in der Vorrunde B der Oberliga – und erneut hatten am Ende die Hildener die Nase vorne. „Die Voraussetzungen für einen Sieg hätten nicht besser sein können“, trauerte Timo Vogt der vergebenen Mettmanner Chance hinterher. Dabei hatte der Sprecher von ME-Sport vor allem die letzten Minuten der ersten Halbzeit und die ersten Minuten nach dem Seitenwechsel im Blick, in denen sein Team die Nase vorn hatte. Derweil freute sich Nadine Homann über den Auftritt ihrer Mannschaft in den letzten 15 Minuten. „Da haben wir mehr Druck gemacht, hatten dadurch viele Ballgewinne und haben damit zugleich Mettmanner Wurfchancen unterbunden.“ Durch den Erfolg behalten die Hildener in der Vorrunde ihre weiße Weste. Außerdem entschieden sie den direkten Vergleich gegen den Lokalrivalen für sich und steuern damit klaren Kurs Richtung Aufstiegsrunde.