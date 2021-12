Basketball : TuS 96 behält Oberhand im Spitzenduell

Durch den hart erkämpften Erfolg über den Titelkonkurrenten Jahn Königshardt gehen die Hildener Basketballer ungeschlagen in die Weihnachtspause. Der Spitzenreiter der Oberliga-Vorrunde B hat jetzt alle Trümpfe in der Hand.

TuS Hilden – TV Jahn Königshardt 57:48 (36:15). Nadine Homann strahlte nach dem Abpfiff übers ganze Gesicht. „Geschafft“, sagte die Trainerin des TuS 96 nach dem Erfolg über den bisherigen Tabellenzweiten stolz. Mit dem sechsten Sieg im sechsten Spiel schließen die Hildener Oberliga-Basketballer die erste Serie in der Vorrunde B als unangefochtener Spitzenreiter ab. Besser noch: Sie haben nicht nur die aufstiegsambitionierten Königshardter bezwungen, sondern auch gegen den Lokalrivalen Mettmann-Sport gewonnen und damit alle Trümpfe in der Hand, auch am Ende der Vorrunde ganz oben zu stehen und in die Aufstiegsrunde einzuziehen.