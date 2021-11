Basketball : Mettmann-Sport setzt sich an die Oberliga-Spitze

Mettmann-Sport setzt sich an die Oberliga-Spitze

Nach Startschwierigkeiten machen die dezimierten Mettmanner den Sieg bei der SG Langenfeld allerdings erst in den letzten fünf Minuten klar.

SG Langenfeld – Mettmann-Sport 64:70 (30:32). Mit dem hart erkämpften Sieg in Langenfeld übernahmen die Basketballer von ME‑Sport die Tabellenführung in der Vorrundengruppe B der Oberliga-Gruppe 2. Dabei standen die Vorzeichen schlecht, denn unter der Woche fehlten bereits etliche Akteure krank, verletzt oder anderweitig verhindert beim Training. Dazu fiel für das Spiel mit Timo Vogt, Yannick Hartung, Simon Wiegmann und David Lieberoth-Leden praktisch die gesamte Center-Riege aus. Nicht mit von der Partie war auch Moritz Wagner, während die angeschlagenen Marvin Lintner und Adis Valjevcic wider Erwarten doch zum Einsatz kamen.

In den ersten beiden Vierteln tat sich die dezimierte Mettmanner Mannschaft schwer, hatte jeweils nur knapp die Nase vorne und ging letztlich mit einer 32:30-Führung in die Pause. Nach dem Seitenwechsel setzten sich die Gäste erstmals deutlicher auf 45:37 (24.) ab, doch Ende des dritten Abschnitts hatten die Langenfelder den Rückstand wieder wettgemacht und führten mit 52:50 (30.).

Hosen-Drummer gibt Konzert in Mettmann

„Abstoß zwo-21!“ mit Vom Ritche : Hosen-Drummer gibt Konzert in Mettmann

Im Schlussviertel zogen die Hausherren auf 62:56 (34.) davon. Dann startete ME-Sport seine Aufholjagd, punktete dabei vornehmlich von der Freiwurflinie – sieben von acht Versuchen saßen. Den Langenfeldern gelang in dieser Phase nur noch ein Feldkorb, so dass Mettmann in den letzten fünf Minuten den Sieg festmachte.