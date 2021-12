Basketball : Mettmann-Sport holt Arbeitssieg beim Letzten

Marvin Lintner (am Ball) trug 23 Punkte zum Erfolg bei. Foto: Blazy, Achim (abz)

Die Partie beim Schlusslicht der Oberliga-Vorrunde B erweist sich für den Tabellenzweiten als eine zähe Angelegenheit.

ETB SW Essen – Mettmann-Sport 61:67 (31:39). Gut gelaunt gingen die Basketballer von ME-Sport in die Partie beim noch punktlosen Oberliga-Schlusslicht. Die Mettmanner erwischten einen guten Start, führten nach fünf Minuten bereits mit 14:9 und setzten sich dann auf 21:11 (7.) ab. Letztlich gewannen sie das erste Viertel mit 25:15.

Im zweiten Abschnitt war die Spielfreude der Gäste plötzlich weg. Statt dessen arbeiteten sich die Essener nun mit körperbetontem Einsatz in die Begegnung. Zwar behaupteten die Mettmanner ihre Führung, doch der ETB gestaltete die Partie nun ausgeglichen und hielt das Duell zur Pause mit einem 31:39-Rückstand weiter offen.

Nach dem Seitenwechsel mussten die ME-Sport-Basketballer hart arbeiten, um den Vorsprung zu halten. Dabei setzten die Gäste mehr auf individuelle Qualität als auf Teamplay. Mit einer 54:47-Führung ging die Mannschaft von Peter Lux in den Schlussabschnitt. In den ersten Minuten zeigten sich die Mettmanner spielerisch wieder von ihrer besseren Seite und zogen in den ersten vier Minuten auf 64:52 davon. Von diesem Zwölf-Punkte-Polster zehrten sie bis zum Abpfiff.